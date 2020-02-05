Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları merakla araştırılıyor. Güvenli liman olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 488,00 lira, Cumhuriyet altını 1.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 300,20 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 5 Şubat Çarşamba altın fiyatları....
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 299,85 TL
SATIŞ: 299,93 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 479,96 TL
SATIŞ: 490,81 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 956,91 TL
SATIŞ: 981,63 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.919,82 TL
SATIŞ: 1.957,25 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.987,00 TL
SATIŞ: 2.017,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 5 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları.... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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