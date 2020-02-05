Altın fiyatları ne kadar? 5 Şubat Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları merakla araştırılıyor. Güvenli liman olan altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 5 Şubat Çarşamba altın fiyatları...