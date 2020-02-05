Halkbank davası durduruldu hisseleri yüzde 7.70 yükseldi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasında bir üst mahkeme, kendi kararını verinceye kadar federal mahkemede süren davanın durdurulmasına karar verdi. Kararın etkisiyle Halkbank hisseleri dün güne yüzde 7 yükselişle başladı. Gün içinde alımlar devam etti ve hisse günü yüzde 7.70'lik artışla 7.41'den kapattı. 15 Ekim'de başlayan dava sürecinde Halkbank ayrıcalıklı ve kısıtlı yargılandığı takdirde mahkemeye katılacağını açıklamış, New York federal mahkemesine yaptığı başvuru kabul edilmeyince de bir üst mahkemeye başvurmuştu.



OLUMLU ETKİLEDİ

BIST 100 endeksi günü yüzde 2.43'lük yükselişle 122.136 puandan tamamladı. Analistler, ABD'deki Halk Bankası davasında, bankanın "özel statüyle duruşmaya katılım" isteğinin temyiz başvurusunun kabul edilmesinin, artan küresel risk iştahı ile birlikte borsaları pozitif etkilediğini söyledi.