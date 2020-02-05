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Hazine 4,4 milyar lira borçlandı

Hazine 4,4 milyar lira borçlandı
Giriş Tarihi: 5.2.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 365,4 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, basit faiz 10,28, bileşik faiz yüzde 10,18 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 436 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 215,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 109,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
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