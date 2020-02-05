Kuru incir ihracatı 4 ayda 137,5 milyon dolara ulaştı

Ege ihracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre kuru incirde ihracat sezonunun başladığı 26 Eylül 2019'dan 25 Ocak 2020'ye kadar geçen sürede yurt dışına 37 bin 458 ton satış gerçekleştirildi. Bu dönemde kuru incirden 137 milyon 537 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Türkiye'nin incir ihracatı, önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 18, değer olarak da yüzde 7 arttı. Kuru incir ihracatında 20 milyon 398 bin dolarla ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 17 milyon 994 bin dolarla Fransa, 11 milyon 440 bin dolarla İtalya izledi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Birol Celep, kuru incir ihracatından memnun olduklarını söyledi.