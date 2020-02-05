Memurlara ve emeklilerine Temmuz’da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4’ü aşarsa fark var. Peki ödenecek farklarla birlikte memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Bu yılın ilk zammını alan emekliler, promosyon ve bayram ikramiyesi heyecanı yaşarken, maaşlarına yansıtılacak Temmuz artışını da merakla bekliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterirken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise belli. Hakem kurulu kararı doğrultusunda, memurlara ve emeklilerine yüzde 4 zam ve bu yılın ilk yarısındaki TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak.Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 345,28 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 75,96, üstü için 36,52 liradan 37,98 liraya çıkacak.

Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 478,08 lira alırken, bu tutar 497,20 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 661 liradan yüzde 4 zam ile 2 bin 767 liraya ulaşacak.

Eğer enflasyon farkı çıkarsa bu tutarlar daha da yükselecek.



