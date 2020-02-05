Otomobil satışları Ocak’ta % 100 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan Ocak ayı pazar verilerine göre; Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak`ta geçen yıla göre %89.75 artışla 27,273 adet oldu. Otomobil satışları Ocak`ta %100.5 artışla 22,016 adet oldu.

2019'un ikinci yarısından itibaren faizlerde yaşanan kademeli düşüş otomotiv satışlarına yaradı. Son aylarda satışlarını artıran sektör Ocak ayındaki satış rakamlarında ise zirve yaptı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında gerçekleştirilen toplam satışlar bir önceki yıla göre yüzde 89,75 arttı. Böylece geçen yıl 14 bin 373 olan pazardaki satış adedi 27 bin 273 oldu. Aynı ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,53 arttı ve 22 bin 016 adet oldu. Geçen sene 10 bin 979 adet satış gerçekleşmişti.