5 kıtada 60 ülkeye jant ihraç ettik

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Manisa'daki jant üretim fabrikasını Alman basınına tanıtırken, 5 kıtada 60 ülkeye jant ihracatı yaptıklarını açıkladı. Zaim, gerçekleştirdikleri yatırımlar ile Ege Bölgesi'nin jant üretim merkezi olmasına öncülük ettiklerini ve ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti. Zaim, "2025'e kadar tüm fabrikalarımızı akıllı dijitale dönüştüreceğiz ve ihracat başarımızı ve teknolojideki liderliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

NERMİN UÇTU