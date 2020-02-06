Altın fiyatları ne kadar? 6 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yeri olan altın özellikle düğün sezonlarında daha çok tercih edilse de yatırım amacıyla da vatandaşlar tarafından alınıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 6 Şubat Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 487,00 lira, Cumhuriyet altını 1.993,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 299,50 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 6 Şubat Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 299,10 TL

SATIŞ: 299,16 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 478,93 TL

SATIŞ: 489,77 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 954,86 TL

SATIŞ: 979,53 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ:1.915,71 TL

SATIŞ: 1.953,07 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.982,00 TL

SATIŞ: 2.012,00 TL