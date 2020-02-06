Asgari ücreti en fazla artıran 2. ülke olduk

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin satın alma gücü paritesine oranında Avrupa'da 8'inci sıraya yükselen Türkiye'nin aynı zamanda asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerini değerlendiren Selçuk, "2020 yılı için net 2 bin 324 lira olarak belirlenen Türkiye'deki asgari ücret birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda. Son yapılan artışla Avrupa'da asgari ücreti en fazla yükselten ikinci ülke olduk." diye konuştu.