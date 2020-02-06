Berberlerin en büyük sıkıntısı haksız rekabet

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, ustalık belgesi olmayanların berber salonu açmasına tepki göstererek, “Vergi dairelerinde belge istesinler. Üyelerimizin hakkının korunmasını bekliyoruz” dedi.

İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, ustalık belgesi alınmadan berber salonu açılmasına tepki gösterdi. İzmir'de ustalık belgesi almadan çok sayıda kişinin adım başı berber salonu açtığını belirten Bilgin, bunun da haksız rekabete neden olduğunu söyledi. Oda olarak bu konuda hükümetten yetki isteyen Başkan Bilgin, "Biz kimin nerede ustalık belgesi almadan berber salonu açtığını biliyoruz. Hükümet bize yetki versin. Bunları tespit edip bildirelim. Sorun çözülmezse hesap vermeye hazırız" diye konuştu.

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Bilgin, "Esnafın ayağına hizmet götüren tek odayız. Üyelik, aidat, muhasebe gibi birçok işlemi mobil ekiplerimizle yapıyoruz" diye konuştu.

ÜYEMİZİN YANINDAYIZ

Oda hakkında kısaca bilgi alabilir miyiz?

Odamız Alsancak'ta 1965 yılında kuruldu. Ben yönetim kurulum ile birlikte 5. başkan olarak 3 dönemdir görevdeyim. 2010'da Çankaya bölgesine taşındık. Bir de Karşıyaka'da şubemiz var. Orada da üyelerimize fiş ve fatura temin hizmetlerini sağlıyoruz. Onun dışında bütün resmi işlemler merkezde oluyor. Odamızın misyonu üyelerimizin her türlü ihtiyaç ve sorunlarında yanında olmaktır. Esnafın bir sendikası gibiyiz.

VERGİ KAYDI YAPILMASIN

En önemli sorununuz nedir?

Berber salonlarının çokluğundan, yakınlığından ve hatta yanyana olmasından şikayetçiyiz. Esas sıkıntımız bu. Bu da haksız rekabete neden oluyor. Ustalık belgesi olmayan kişi yanında sigortasız kalfa ve çırak çalıştırıp salona 10 tane koltuk koyuyor. Tarifenin altında saç sakal kesimi yaparak sürümden kazanıyor. Denetim ve yaptırım olmayınca haksız rekabet oluşuyor.

Bu kişiler sizi nasıl etkiliyor?

Bunların çoğu ustalık belgesi alınmadan açılan berber salonları. Odaya kayıt olmadan ve tarifelere uymadan hizmet veriyorlar. Bu meslek 7 yıl çıraklık yapmadan öğrenilmez. Ayrıca çıraklık eğitim merkezlerinde teorik eğitim almak gerekiyor.

Bunun bir yaptırımı yok mu?

Maalesef yok. Herkes istediği yere salon açıyor. Berber salonu açan kişiye vergi dairesinde ustalık belgesi şartı konulursa bunun önüne geçilebilir. Vergi dairelerinde ustalık belgesi istesinler. Sektörün başlıca sorunu haksız rekabet, kayıt dışı ekonomi ve denetimsizlik. Tek derdimiz bu. Ustalık belgesi olmayan berber salonu açamamalı. Vergi dairesinde belge istenirse kimse berber salonu açamaz. İzmir'de çok sayıda ustalık belgesi ve odaya kayıtlı olmadan çalışan berber salonu var.



SÜREKLİ DENETİM YAPIYORUZ

Siz denetleme yapmıyor musunuz?

BİZİM denetim birimimiz çok aktif çalışıyor. Bize kaydı olmayanlar odadan bir şey göremiyorum diyor. Esnaf kefaletten kredi çekecekleri zaman üye oluyorlar. Kim usulsüz çalışıyor, bunların hepsini biliyoruz. Ben tüm odalar adına yetki istiyorum. Çünkü aynı zamanda Esnaf Birliği'nin yönetim ve disiplin kurulu üyesiyim. Yetki verilsin bu sorunu çözeriz.



HİZMETİ AYAĞA GETİRİYORUZ

Esnafa verdiğiniz hizmetler nelerdir?

Odamıza ait iki aracımızla her gün berberlerimize ulaşıyoruz. Hizmeti ayağa getiriyoruz. Bir çok odada bu yok. Dükkanından ayrılmadan yerinde üyelik, aidat, muhasebe hizmeti veriyoruz. Odaya çağırmıyoruz. Ayrıca üyelerimize hijyen ve diğer mesleki konularda eğitimler veriyoruz. Sosyal etkinlikler düzenliyoruz.

Tolga TEKİN