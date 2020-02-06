Bürokrasiye neşter vatandaşa kolaylık

Bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinde şunlar var.

AK Parti, bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinde yurtdışında yaşayanların BES ödemelerini dövizle yapması, turizmde 500 bin yatak kapasitesinin daha kaliteli hale getirilmesi gibi bir çok yenilik yer alıyor. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak torba yasa teklifinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Yurt dışındakiler dövizle BES'e katılacak. Yivli ve bombalı tüfeklere internetten satış yasağı geliyor. 500 bin yatakta turiste kaliteli hizmet sunulacak. İşverenler çalışanları muhtarlıklara bildirmeyecek.

ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA