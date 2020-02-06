  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Bürokrasiye neşter vatandaşa kolaylık

Bürokrasiye neşter vatandaşa kolaylık

Bürokrasiye neşter vatandaşa kolaylık
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenlemeye gidiliyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren teklifinde şunlar var.

AK Parti, bürokrasiye neşter atıp vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bir dizi düzenleme yapıyor. Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak düzenlemeleri içeren torba yasa teklifinde yurtdışında yaşayanların BES ödemelerini dövizle yapması, turizmde 500 bin yatak kapasitesinin daha kaliteli hale getirilmesi gibi bir çok yenilik yer alıyor. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak torba yasa teklifinde yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Yurt dışındakiler dövizle BES'e katılacak. Yivli ve bombalı tüfeklere internetten satış yasağı geliyor. 500 bin yatakta turiste kaliteli hizmet sunulacak. İşverenler çalışanları muhtarlıklara bildirmeyecek.

ZÜBEYDE YALÇIN-ANKARA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bürokrasiye neşter vatandaşa kolaylık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN