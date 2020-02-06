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Çiftçilere 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek

Çiftçilere 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek

06.02.2020, 12:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın () açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli, "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katıldı.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, "Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete ulaşmıştır." dedi.

AA

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