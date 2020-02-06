Depremzedeler için kollar sıvandı

Elazığ'da yaşanan deprem felaketi İzmir Esnaf Teşkilatı'nı da harekete geçirdi. Deprem afetine maruz kalan vatandaşlar için İzmir'deki esnaf odaları da çeşitli yardımlarda bulundu.

Elazığ'da yaşanan deprem felaketi İzmir Esnaf Teşkilatı'nı da harekete geçirdi. Deprem afetine maruz kalan vatandaşlar için İzmir'deki esnaf odaları da çeşitli yardımlarda bulundu. Esnaf sanatkarların toplumdaki birlik ve dayanışmaya destek veren kesimlerin başında yer aldığına dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Odalarımızın yardım çalışmaları sürecek. İzmir Esnaf teşkilatı mağdur vatandaşlarımıza el uzatmak için üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

ESNAF HASSASİYETİ

İzmir'de faaliyet gösteren esnaf odalarının, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası mağdur durumda kalan vatandaşlara yardım için özverili çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Esnaf teşkilatı kısa süre içinde hassasiyetini gösterdi. Mağdur vatandaşlarımız için AFAD'ın hesabına İzmir Emlakçılar Odası 5 bin lira, Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası bin lira yatırdı. Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise Seferihisar Kaymakamlığı'na 10 bin lira ile 264 battaniye ve 55 adet gıda yardım paketini bağış olarak iletti. Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası 30 adet battaniye hazırlarken, İzmir Ayakkabıcılar Odası'nın 500 çift ayakkabı ve bot ile başlattığı yardım çalışmalarında rakamlar bin çiftin üzerine çıktı. Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası da yardım çalışmalarını hafta sonuna kadar netleştirecek" bilgisini verdi.

ARTARAK BÜYÜYECEK

Esnaf odalarının başlattığı yardım çalışmalarının artarak süreceğini vurgulayan İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yardımlar odalarımızın halisane duygularla ve sorumluluk bilinci içinde mağdur vatandaşlarımıza destek olacaklarını gösteriyor. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Esnaf sanatkarlar toplumun buhranlı dönemlerinde birleştirici unsur olmuş önemli bir camiadır. Bu camianın temsilcileri olan esnaf odalarımızın da kısa sürede gösterdikleri hassasiyetli çalışmaları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum. İzmir Birliği de yardımların organizasyonu ve yerine ulaştırılmaları konularında özenli ve dikkatli çalışmalarını sürdürecektir."