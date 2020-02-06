Elektrikte yenilenebilir enerji tarifesi geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığının bilgisini verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Dönmez, "Sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceğiz. Şu anda TBMM'nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Mottomuz daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise bağımsız enerji, güçlü Türkiye. Jeotermalde de dünya liderliğini hedefliyoruz" şeklinde konuştu.