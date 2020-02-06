Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan faizsiz finansman müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Halkbank’ımız, Elazığ ve Malatya’daki tüm esnafa 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz bir finansman imkanı sağlayacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, depremin etkilerini yerinde tespit ettiklerini ve iki ilde de bütün kurumların koordinasyonlu bir şekilde çalıştığını söyledi. Depremin ardından Türkiye'nin kenetlenerek birlik ve beraberlik mesajı verdiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti: "Çok güçlü bir dayanışma içerisinde, dünyaya örnek teşkil edecek çerçevede bir operasyon gerçekleştirildi. Herkesin örnek alacağı bir dayanışma gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürece tanıklık ettik." Albayrak, Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

YARALARI SARACAĞIZ

Albayrak, "En hızlı sürede gerek Elazığ gerek Malatya'da yaralarımızı saracağız. Bu iki şehrimizin tekrar imar ve ihyası noktasında önemli adımlar atacağız. Özellikle Elazığ ve Malatya'nın ekonomisi ölçüsünde etkilenen noktalarda, esnaflarımız, çiftçilerimiz, iş dünyamızın farklı kesimleri başta olmak üzere sıkıntıları birinci ağızdan dinledik. Özellikle ekonomi paydaşı olan finansal kurumlarla ilgili acil, hızlı adımlar atmak için bir dakika bile kaybetmeden bazı kararlar aldık. Esnafımız noktasında, Halkbank Elazığ ve Malatya'daki tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar, 5 yıl vadeli, faizsiz bir finasman imkanı sağlayacak. Yine Halkbank bu iki ilimizdeki tüm esnaflarımızın hali hazırdaki tüm kredilerini faizsiz, bir yıl ödemesiz erteleyecek. Bu çerçevede Ziraat Bankası bu iki ilimizdeki çiftçilerimizin mevcut kredilerini yine bir yıl süreyle faizsiz erteleyecek" dedi.



ÖZEL BANKALARDAN ADIM

Bankaların, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlar için gerekli adımları atacağını vurgulayan Albayrak, özel bankaların da bu iki ildeki esnafın ve çiftçilerin yaralarını sarmak için krediler konusunda bir yıl erteleme getireceğini açıkladı. Albayrak, "Bu çerçevede genel resme baktığımızda gerek Halkbank, gerek Ziraat Bankası, gerek Bankalar Birliğimiz bu söylediğimiz adımların detaylarını kamuoyuyla süreç içerisinde paylaşacak ve inşallah Elazığ ekonomisi açısından bu adımları hızlıca atacağız" ifadesini kullandı.



ELAZIĞ'A 10-15 BİN KONUT PLANLANIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla finansal model altyapısını geliştirdikleri kentsel dönüşüm projesine ilişkin de bilgi veren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elazığ özelinde işin finansal altyapısıyla ilgili çerçeveyi az çok tamamladık. İnşallah Elazığ özelinde 10-15 binlik bir konuttan bahsediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında anons ettiğimiz Türkiye'de her yıl dar gelirli vatandaşlarımızla alakalı sürece yüz binle başladık ki inşallah altyapı geliştikçe bunu tüm Türkiye'de her yıl daha da artıracağız. Hakikaten çok güzel, rekor düzeyde bir başvuru oldu. Bu yıl depremin etkilerini minimize etmek, Elazığlı vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17-18 yıldır olduğu gibi, bu ülkenin ihyası, sonuna kadar bu ülkeye hizmetkar olma, bu millete hizmetkar olma noktasında elinden geldiğinden fazlasını ortaya koymak için gece gündüz demeden çalışacak."