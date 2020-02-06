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İş dünyasının bu yıl beklentisi büyük

İş dünyasının bu yıl beklentisi büyük
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Manisa'daki toplantıda iş dünyasının 2020 yılından umutlu olduğunu belirterek, "2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır" dedi. Hisarcıklıoğlu, Manisa'da iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Saruhanlı'da Karma OSB kurulacağını söyledi.


NERMİN UÇTU-CÜNEYT HASÇELİK

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