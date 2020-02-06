Milyonlara destek yağacak!

Bu yıl 69.5 milyar liralık sosyal yardım yapılacak. Yaşlıdan engelliye, asker ailesinden öksüz ve yetime, anneye kadar ihtiyacı olan tüm kesimlere destek var. Peki 2020'de kimler ne kadar destek alacak? İşte milyonlara yapılacak destekler.

Devlet, ihtiyacı olana 'şefkat eli'ni uzatıyor. 2019'da 55 milyar lira olan sosyal yardım bütçesi, bu yıl 69.5 milyar liraya ulaşacak. İşte desteklerden bazıları:



● YAŞLIYA 672 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara 672,81 lira maaş bağlanıyor. Bu tutar, Temmuz'da 699,72 liraya çıkacak.



● YAKININA BAKANA 1.460 TL: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için aylık bin 460 lira evde bakım desteği veriliyor. Bu tutar, Temmuz'da ise bin 519 liraya yükselecek.



● PRİM DEVLETTEN: Evde kişi başı gelir 981 liradan az ise GSS primini devlet ödüyor.



●ENGELLİYE 805 TL: Yüzde 40-69 engeli olanlara aylık 537,08, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 805,62 lira ödeme yapılıyor. Engelli aylığı Temmuz'da ise 558,56-837,84 liraya çıkacak.



● DUL KADINA 550 TL: Eşi vefat eden, dar gelirli kadınlara 2 ayda bir 550 lira veriliyor.



● ANNEYE 600 TL: Doğan her çocuk için bir kerelik ödeme yapılıyor. Tutarı ise ilk çocukta 300, ikincide 400, üçüncü ve sonrakilerde 600 lira.



● İKİZE 300 TL: Çoklu doğum yapan, ihtiyacı olan ailelere çocuk başına 150 lira ödeniyor. 2 ayda bir aktarılıyor.



● ÖĞRENCİYE 60 TL: Maddi durumu yetersiz ailelere çocuk başına ayda 35-60 lira arası Şartlı Eğitim Yardımı, 35 lira Şartlı Sağlık Yardımı ödeniyor.



● ÇOCUKLARA 200 TL: Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı ile Öksüz ve Yetim Yardım Programı'nda çocuk başına 2 ayda bir 200 lira veriliyor.



● FATURA DESTEĞİ: Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı maddi durumu yetersiz kişilere aylık 200 liraya kadar elektrik faturası desteği sağlanıyor.



● ASKER AİLESİNE 550 TL: Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Programı ile 2 ayda bir 550 liralık ödeme yapılıyor. Asker evli ise eşi, bekar ise anne-babası başvuruyor.



● HASTAYA 2.060 TL: Tüberküloz veya SSPE hastalarına bin 460 lira düzenli yardım var. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardımı ödeniyor..