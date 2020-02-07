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10 yıl kullanılmayan hesaplar ’ye

10 yıl kullanılmayan hesaplar TMSF’ye
Giriş Tarihi: 7.2.2020

10 yıldır işlem görmeyen mevduat hesapları, TMSF'ye devredilecek. En son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesaplar yasa gereği zamanaşımına uğruyor. Bu kapsamda 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplar, 15 Haziran'a kadar bir değişiklik olmaması durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek. TMSF'den yapılan duyuruda; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan on yıl içinde işlem görmeyen hesapların zamanaşımına tabi oldukları bildirildi. Hesap sahiplerinin e-devlet veya TMSF'nin internet sitesinden zaman aşımı sorgulaması yapabileceği belirtildi.

ŞENOL KANTÜRK

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