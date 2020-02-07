Adnan Menderes Müzesi’nde sona gelindi

Adnan Menderes’e ait eserlerin sergileneceği ve Aydın’a değer katacak olan müzenin etrafı Aydınlıların yeni yaşam alanı olacak.

emokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatacak olan Adnan Menderes Müzesi'ndeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. Adnan Menderes'e ait eserlerin sergileneceği müzenin etrafı ise Aydınlıların yeni yaşam alanı olacak. Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi Çine Çayı kenarında yapımı devam eden, Mart ayında tamamlanması planlanan Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, müzeyle ilgili bilgiler verdi.Müzenin Aydın'ın önemli değerlerinden biri haline geleceğini ifade eden Vali Köşger, "Çakırbeyli'de rahmetli başvekilimiz Adnan Menderes'in çiftliğine yaklaşık 1 kilometre mesafede, 90 dönüm araziyi Adnan Menderes Müzesi yapmak üzere tahsisi gerçekleştirmiştik. İdamından önce Adnan Menderes'in 'Yassıada'dan bir kurtulursam Çakırbeyli'deki Çiftliğe gideceğim, Çine Çayı kenarındaki söğüt ağaçları kenarında oturacağım, Aydın tarafına bile geçmeyeceğim, bu işlerden elimi çekeceğim' dediği yerdir burası. Müzenin geçen yıl Mart ayında müzenin temelini attık. Temelini attıktan sonra SİT alanında yer alan bölgedeki yel değirmeninin restorasyonunu gerçekleştirdik. Adnan Menderes Müzesi'nin de kaba inşaatı bitmek üzere. Mart ayında müzeyi açmayı planlıyoruz" dedi.Alanın sadece müze olarak düşünülmemesi gerektiğini, Aydınlıların nefes alabileceği bir yaşam alanı olacağını vurgulayan Köşger, "Burası bir yaşam alanı olacak, sadece müze olmayacak. Hem bir müze hem de Aydın'da soluk alabileceğiniz bir yer. Çine Çayı'nın kenarındaki su değirmenlerine benzer değirmenler inşa ediyoruz. Çine Çayı ıslah edildi. Bittiğinde 90 dönüm Aydınlıların nefes alabileceği ve hikayesi olan bir yer olacak. Aydın'ın silüeti burada canlanacak. Vatandaşlarımızın pikniğini yapabileceği alanlarda olacak. Bu alan her yönüyle Aydın'ın yeni bir değeri olacak" dedi.Müzede sergilenecek eşyaların toplanmaya devam ettiğini dile getiren Vali Köşger, "Adnan Menderes'in Başbakan ime kullandığı makam arabası Aydın'a geldi. Aynı zamanda diğer bir yönü olan çiftçiliğiyle ilgili traktörü de bize bağışlanmıştı. Buna benzer materyalleri toplamaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin elinde Adnan Menderes'e ait küçük bir obje de olsa bir rozet, bayrak, kalem gibi şeyler varsa bize ulaştırırlarsa biz onların adıyla sergileyeceğiz. Adnan Menderes'le ilgili elinde eser olan vatandaşlarımıza bu eserleri müzeye bağışlamaları için çağrıda bulunmuştum. Vatandaşlar bu çağrıya duyarsız kalmadı. Türkiye'nin pek çok ilinden Menderes dönemine ait eserler müzede sergilenmek üzere valiliğimize gönderiliyor. Müzeyi gezenler, Adnan Menderes ile merak ettikleri herşeyi bulabilecek" diye konuştu.