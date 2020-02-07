Akıllı projeler mercek altında

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde verimliliğin artırılması için teknoloji yatırımlarına hız verecek. Üreticilerin tarımda yeni bilgi ve teknolojilerini kullanması için bu yıl içerisinde Ar-Ge yatırımına ağırlık verecek olan bakanlık, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri inceleyecek. Tarım sektörünün ihtiyacı olan konular, gruplara ayrılarak yuvarlak masa sistemiyle ele alınacak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek. Projelere 3 milyon liraya kadar destek verilecek.