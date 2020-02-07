  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Akıllı projeler mercek altında

Akıllı projeler mercek altında

Akıllı projeler mercek altında
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde verimliliğin artırılması için teknoloji yatırımlarına hız verecek. Üreticilerin tarımda yeni bilgi ve teknolojilerini kullanması için bu yıl içerisinde Ar-Ge yatırımına ağırlık verecek olan bakanlık, STK'lar ve üniversitelerin geliştirdiği projeleri inceleyecek. Tarım sektörünün ihtiyacı olan konular, gruplara ayrılarak yuvarlak masa sistemiyle ele alınacak. Toplantılarda, 448 yeni teklif, bin 24 devam eden ve 214 sonuçlanan olmak üzere bin 686 proje görüşülecek. Projelere 3 milyon liraya kadar destek verilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akıllı projeler mercek altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN