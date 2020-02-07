Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Güvenli liman olan altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? İşte 7 Şubat Cuma altın fiyatları....
Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,57 yükselişle 301,20 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 7 Şubat Cuma altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 300,96 TL
SATIŞ: 301,09 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 481,30 TL
SATIŞ: 492,19 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 959,60 TL
SATIŞ: 984,38 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.925,21 TL
SATIŞ: 1.962,75 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.992,00 TL
SATIŞ: 2.023,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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