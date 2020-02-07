Altın fiyatları ne kadar? 7 Şubat Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını araştırıyor. Güvenli liman olan altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? İşte 7 Şubat Cuma altın fiyatları....