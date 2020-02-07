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kestanesi AB tescili alıyor

Aydın kestanesi AB tescili alıyor
Giriş Tarihi: 7.2.2020

Başkanı , kestanenin Avrupa Birliği Tescili almasıyla ilgili müjde verdi

Aydın'ın en önemli tarımsal ihracat ürünlerinin başında yer alan kestane, Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescili almaya hazırlanıyor. Türkiye'de en fazla kestane üretiminin elde edildiği kent olan Aydın'da kestanenin AB Tescili almasıyla ilgili müjdeyi, Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur verdi.

İKİNCİ ÜRÜN OLACAK
Kestane ile ilgili Türk Patent Enstitüsü'nden patent aldıklarını hatırlatan Başkan Çondur, "Aydın kestanesi, kentimizin önemli ihracat ürünlerinin başında yer alıyor. Bu anlamda Aydın Ticaret Borsası olarak kestanemizin AB Tescili alması için çalışma başlatmıştık. Çalışmalarımızda artık sona gelindi. Önümüzdeki günlerde Aydın kestanemizin AB Tescilini alacağımızı düşünüyorum. Kestanenin AB Tescili almasıyla Aydın'da incirin ardından kestane de AB tescili alan ikinci ürün olacak" dedi. Aydın incirinin yanı sıra Türkiye'de Malatya kayısısı ve Antep baklavası AB Tescilli alan ürünler arasında yer alıyor.

■ MEHMET KAVAS
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