Aydın sera cenneti olacak

AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, kurulması planlanan Sera Organize Bölgesi ile Aydın’ın seracılık merkezi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Aralık 2018 tarihinde açıkladığı İkinci 100 Günlük İcraat Programında yer alan Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Bölgesi (TDİSOB) kurulması için geri sayım başladı. Efeler ilçesi Kadıköy mahallesinde kurulacak jeotermal kaynaklı Sera Organize Bölgesi'nin kurulmasıyla ilgili Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Efeler Ziraat Odası arasında imzalanan protokolle müteşebbis heyet oluşturulacak. Sera Organize Bölgesi'nin kurulacağı alanla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca imar tadilatı yapılan alanla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca olumlu sonuç alınmasının ardından ÇED raporu ve zemin etüdü yaptırılan proje kapsamında meralar hazineye devredildi.



KENT ZENGİNLEŞECEK

Organize sera bölgesinin kurulmasıyla birlikte Aydın'ın seracılıkta Türkiye'nin önemli illeri arasına gireceğine dikkati çeken Savaş, "Hemşerilerimize AK Parti iktidarı olarak verdiğimiz büyük bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aydın'a çok büyük bir proje getiriyoruz. Aydın tarımsal yatırımın merkezi olacak. Çiftçilerimiz daha fazla üretecek, ürettikçe daha fazla zenginleşecek. AK Parti iktidarıyla bu bereketli topraklardan yatırım fışkıracak. Bunun sözünü veriyoruz. Organize Seracılık Bölgesi'nin ne denli büyük proje olduğunu, proje hayata geçince sadece Aydın değil bütün bir Türkiye görmüş olacak inşallah. Sayın Valimize çalışmalarından, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza da bu büyük desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi." dedi.



MODEL OLACAK

Organize seracılık bölgesi için son aşamaya geldiğinin altını çizen Savaş, "Yer tespiti aşaması bitmek üzere. Orada müteşebbis heyeti kurulacak. Müteşebbis heyetiyle birlikte yer tahsisleri verecek orada yatırım yapmak isteyen jeotermal artık toprakla buluşacak. Bu devasa projeyle tarımsal yatırım ve üretimde verimliliği artıracağız, tam otomasyonlu seraların kurulmasını sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası seviyede rekabete dayalı büyük ölçekli tarımsal üretimi gerçekleştirmek için muhteşem bir yatırımdan bahsediyoruz. Çiftçilerimize örnek olacak bir model oluşturuluyor. Bu modeli yaygınlaştıracağız, bu yatırımlara fiziksel ve sosyal altyapı da sağlanmış olacak. Mevcut jeotermal kaynakların sera ısıtmasında kullanılarak önemli bir maliyet unsuru olan ısıtma giderlerini en aza indireceğiz. Yeni iş imkanları oluşacak, tarım sanayinde tam bir entegrasyon sağlanmış olacak. Kısacası Aydın ülkemizin en önemli tarım merkezi haline gelecek" dedi.



"SERACILIK ÜSSÜ OLACAK"

AYDIN Valiliği başkanlığında sivil toplum kuruluşlarından oluşan müteşebbis heyet kurulacağını dile getiren Savaş, "Müteşebbis heyet oluşturulmasına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Proje için başvuru dosyası oluşturuldu. Zemin etüt ve Çevresel Eti Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin ardından projenin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanması beklenecek. Projenin kısa sürede onaylanmasını ve bu yılın sonuna kadar ilk kazmanın vurulmasını bekliyoruz. Proje tamamlandığında Aydın, Türkiye'nin seracılık üssü haline gelecek" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE