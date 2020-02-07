Aydın Şoförler Odası yerli otomobil satın alacak

Araçlarını yerli otomobille değiştireceklerini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Aydın esnafı olarak yerli otomobil siparişi vereceğiz” diye konuştu.

Mevcut araçlarını son teknoloji olan yerli otomobil ile değiştireceklerini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Aydın esnafı olarak yerli otomobil siparişi vereceğiz" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobile bir destek de Aydın Şoförler Odası'ndan geldi. Aydın Şoförler Odası bünyesinde taksicilik hizmeti veren 300 aracı değiştirerek yerli otomobil satın alacak. Aydınlı taksiciler, satın alacakları yerli otomobille vatandaşlara hizmet verecek.



'KREDİ DESTEĞİ'

Yerli otomobili çok beğendiklerini kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Yerli otomobilimiz çok güzel. Son teknoloji olan araçlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkemizde yapılmış elektrikli bir otomobilin özellikle taksi olarak kullanılması taraftarıyız. Aydın esnafı olarak da yerli otomobil siparişi vereceğiz. Taksi alacak olan tüm esnafın, esnaf kefalet tarafından kredisini kayıtsız şartsız veririz. Bugüne kadar devletimiz tarafından taksici esnafına önemli destekler verildi. Yerli otomobil konusunda devletimizin taksici esnafına kolaylık sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.



■ MEHMET KAVAS