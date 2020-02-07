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’dan gıda ihracatçısına açık çek

Bakan Pekcan’dan gıda ihracatçısına açık çek
Giriş Tarihi: 7.2.2020
İzmir'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Gıda Sanayi Ortak Akıl Çalıştayı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara, devlet destekleri konusunda açık çek verdi. Pekcan, "İzmir bölgesinin ihracatının yüzde 50'si gıdadan geliyor. Şimdi 2020 yılına odaklanacağız ve ne kadar arttırabileceğimize bakacağız" dedi.

"KORE'DE BERABERİZ"

"Yakın coğrafyalarda çok başarılıyız, uzak coğrafyalarda ise pek yokuz" diyen Bakan Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güney Kore'de 15-22 Mayıs'ta bir gıda fuarı var. Burada sizlerle birlikte olacağız. Yeni pazar taleplerinize de her zaman açığız."Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, 2020'yi "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini, ihracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmayı hedeflediklerini, "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve ihracat" sloganıyla çalıştıklarını dile getirdi.
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