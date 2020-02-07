Çine OSB yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor

Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Çine OSB, bir doğalgaz çevrim santrali, iki süt ürünleri tesisi, bir balık işleme tesisi, bir turşu konserve tesisi, bir izolasyon malzemeleri üretim tesisi, bir soğuk hava deposu, bir salça üretim tesisi ve sekiz zeytinyağı ve zeytin salamura tesisi, bir ahşap palet üretim tesisi, bir incir işleme tesisi ve bir susam işleme tesisi ile yoluna devam ediyor” dyie konuştu

Aydın'da son dönemde ekonomiye önemli katkılar sağlayan Çine Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni yatırımlarla büyümesine devam ediyor. Son dönemde hayata geçirilen yeni çalışmalarla Çine Organize Sanayi Bölgesi, bölgede yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Aynı zamanda Çine Kaymakamı olan Çine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. ÇİNE OSB'nin bölgeye önemli bir katma değer oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Çine Organize Sanayi Bölgemizde 1 adet doğalgaz çevrim santrali, 2 adet süt ürünleri tesisi, 1 adet balık işleme tesisi, 1 adet turşu konserve tesisi, 1 adet izolasyon malzemeleri üretim tesisi, 1 adet soğuk hava deposu, 1 adet salça üretim tesisi ve 8 adet zeytinyağı ve zeytin salamura tesisi, 1 adet ahşap palet üretim tesisi, 1 adet incir işleme tesisi ve 1 adet susam işleme tesisi ile üretimdeki yoluna devam etmektedir" dedi.



"ÜRETİME GEÇECEK"

Çine OSB'nin iki bin 830 dönüm üzerine kurulduğunu belirten Erdoğan, "Gıda ve Maden üzerine karma OSB'dir. Çine OSB'mizde son 3 ay içerisinde Mevcut İmar planında bulunan parsellerimizden 19 tanesinde üretim yapılmakta, 38 parsel inşaat ruhsatı almış, 6 parselde proje safhasında olup 10 adet boş parselimiz bulunmaktadır. İnşaat ruhsatı almış 38 parselin büyük bölümü 2020 yılının sonunda üretime geçecektir. OSB'miz teknik altyapıda yatırımların büyük bölümünü tamamlamıştır. Yeni gelecek yatırımcıların yol, su, elektrik gibi bir problemi olmayacaktır. Doğal gaz konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Arıtma projeleri onaylatılmış uygulama için hazırlıklar devam etmektedir. Bölgedeki madenler sebebi ile Seramik Firmasında tahsis edilen parselde inşaat ruhsatı alınarak hafriyata başlanmış ve inşaat faaliyeti devam etmektedir. Seramik firmasının üretime geçmesi ile bölgede ciddi bir katma değer ve istihdam yaratacaktır" diye konuştu.



AYDIN'IN YILDIZI

Son yıllarda ülkede seramik sektörünün büyük gelişme gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, "Büyüyen sektör içerisinde bölgemizde yerini almaya çalışıyor. Bilindiği gibi bölgemiz maden bölgesi. Cam ve seramiğin hammaddesi olan feldspat ve kuvars bölgemizde çıkartılıyor. Bu madenler öğütüldükten sonra ihraç ediliyor. Bugüne kadar bu madenler katma değer yaratmadan hammadde olarak satılmakta idi. OSB'miz konuyu dikkate alarak 2017 yılında Bien Seramik fabrikasına 404 dönüm kazandırmak için girişimlerde bulunup, yatırımcıların talebini karşılayabilmek için ilave imar alanı çalışmalarında sona aşamaya geldik. Çine OSB'nin yatırımlarla Aydın'ın yıldızı haline geleceğini ifade eden Erdoğan, "Çine OSB'de yatırım yapmak için çok büyük firmalardan büyük ölçekli talepler geliyor. Havaalanına, demiryoluna ve limana yakın her türlü hukuki, teknik altyapısı tamamlanmış, büyümeye müsait hemen yatırıma başlanabilecek karma bir OSB'yiz. Yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.