‘Çürük bina yapan cezasını çeksin'

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, deprem sonucunda ortaya çıkan vahim tabloda kötü yapılaşmaya imza atanların büyük payının olduğunu belirtti. Durbakayım, kötü yapıları inşa eden ve inşa ettirenlerin gerekli cezaları alması gerektiğini söyledi.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin, inşaat sektörünün çözülmesi gereken en önemli konularının başında geldiğini belirtti. İNDER'in gündemi değerlendirdiği toplantıda konuşan Durbakayım, yaşanan can kayıplarına çürük ve riskli binaların neden olduğuna işaret etti.



AĞIR YAPTIRIMLAR ŞART

Başkan Durbakayım, kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar, riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete neden olan müteahhitlerin vebalinin bulunduğunu dile getirdi. Ölümlere ve yaralanmalara sebep olan kötü yapıları inşa edenlerin, insan hayatına bilerek kast edenlere verilen cezayla aynı cezaya çarptırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Durbakayım, kentsel dönüşüm projelerine engel olanlara da ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararlı bir tutum izleyerek gerekli adımları attığını söyleyen İNDER Başkanı Durbakayım, ilk olarak müteahhitlik sınıflandırması yapıldığını ve artık inşaatların gerçek müteahhitler tarafından yapılacağını belitti.

EK DÜZENLEME İHTİYACI

Atılması gereken bazı adımların olduğunu aktaran Durbakayım, "Kentsel dönüşümü kar amaçlı rekabete sürükleyen müteahhitler ve kişisel çıkar peşinde olan hak sahiplerine dur diyecek düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

'VAKİT KAYBINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Deprem konusunun her şeyden önce geldiğinin altını çizen İNDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Keçeli, deprem riski taşıyan binaların bir an önce yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu yenilenmenin kentsel dönüşüm hamlesiyle gerçekleşebileceğine işaret eden Keçeli, "Artık vakit kaybına tahammül yok.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu Afet Yasası, depreme hazırlanmak ve tabut binalardan kurtulmak için atılan iyi bir hamleydi. Ancak son 5-6 yılda hayal kırıklığı yaşadık. Parayı insan hayatına tercih edenlerin yüzünden yaşandı bu gecikme. Binaların yenilenmesinin önüne set çeken her türlü engeli ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'ŞİMDİ SIRA BİZDE'

Devletin genel ekonominin ve inşaat sektörün eski gücüne kavuşması için yeniden temeli attığını belirten İNDER Başkanı Durbakayım, "Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı konut edinme maliyetlerindeki ana unsur olan konut kredi faizlerini yüzde 0,79'a kadar düşürerek, bize ışık tuttu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise müteahhitlik yasası ve imar yasasını hazırlayarak daha güvenilir sektörel yapının iskeletini, daha yaşanabilir şehirler için ise perspektif sundu. Şimdi sıra bizde" dedi.