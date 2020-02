Ege’nin göz bebeği ADÜ Teknokent

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent yüzde 100 doluluk oranıyla teknoloji geliştirme merkezlerinin büyüyen yıldızı oldu

Üniversite-sanayi işbirliğinden doğan rekabet anlayışı ile teknoloji üreten bilim insanlarıyla sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürüttüğü ADÜ Teknokent, bir bilim üssü halini aldı. Projeleri ile sürekli ulusal ve yerel basının gündemin de olan Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. (ADÜ Teknokent), 2016 yılında kurulan ve 2017 Aralık ayından ilk firmasını alarak faaliyete başladı. ADÜ Teknokent, çok kısa bir sürede başta, tarım ve maden, turizm, sağlık, yazılım elektrik elektronik, makine, gıda, biyoteknoloji ve imalat-sanayi alanları olmak üzere farklı iş sektörlerinden kendini inovasyona adamış birçok şirkete ev sahipliği yapıyor.



YÜZDE 100 DOLULUK

ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. ADÜ Teknokent'in cirosunun 25 milyon liraya ulaştığını söyleyen Aldemir, "Teknokentimizde faaliyet gösteren 41 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasının bünyesinde 65 nitelikli Ar-Ge personelinin çalıştığını ve 50 Ar-Ge projesi yürütüldüğünü belirterek, "Bölge kurulduğu günden bugüne kadar toplam 100 Ar-Ge projesi ve 25 milyon lirayı aşan Ar-Ge cirosuna ulaşmıştır. 2020 yılı itibari ile yüzde 100'lük doluluk oranı ile ADÜ Teknokent, Üniversite sanayi işbirliğinden doğan rekabet anlayışı ile teknoloji üreten ve bilim insanlarıyla sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürüttüğü bir üs halini almıştır" dedi. Aldemir, ayrıca ADÜ Teknokent'in Üniversite Sanayi İşbirliğine anlamlı katkıda bulunması ve üstün rekabet gücünü uluslararası ölçekte arttırması amacıyla bölgede yer alan firmaların her noktada yanında olduklarını belirtti.



EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem Bölgenin Ar-Ge, Tasarım, Girişimcilik ile inovasyon alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak ve yenilik kültürünü, Bölgenin uluslararası rekabet gücünü yükseltecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı. İyem "ADÜ Teknokent, 2016'da sadece adı olan ama herhangi bir faaliyeti bulunmayan bir yer iken, 2017'nin sonu 2018'in başında ADÜ Teknokent'i aktif hâle getirerek 3 firma ile faaliyetlerimize başladık. Daha sonra 2018 yılında firma sayısını 20'ye, 2019 yılında 39'a ve 2020 itibari ile 41 firmaya ev sahipliği yapan büyük bir teknoloji üssü haline getirdik. Bölgede faaliyette bulunan firmalarımızın ulusal ölçekte büyük ekonomik fayda yaratacaklarından hiç şüphemiz yok" dedi. Ayrıca bölgede firmaların ihracat rakamlarından bahseden İyem, bölgede girişimcilik ekosistemi içerisinde ticari faaliyetlerine devam eden firmalarımızın ciro değerleri 2017 yılında 201.462,53 TL iken, 2020 yılı itibari ile 25.940.106,06 Milyon TL'ye ulaştı.



'BİR FİKRİM VAR'

Zaman içinde bu rakamların daha da artacağına inanıyoruz. Ekibimizin, bünyemizde yer alan firma ve merkezlere verdiği hizmetle ve devletimizin sağladığı destekle Aydın ve ülke ekonomisine katkı sunmak için var gücümüz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İyem, ADÜ Teknokent bünyesinde bulunan öğrencilere, ar-ge ve inovasyon kültürünü benimsetmek için ön kuluçka merkezinde "Bir fikrim var" diyen tüm girişimci adaylar ile çalışmalarını sürdürdüklerini, şuan da 57 proje ile ön kuluçka merkezinde 65 öğrenci faaliyette bulunduğunu kaydetti.





BÜYÜK FIRMALAR FAALIYETTE

ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren birçok firma tamamlamış oldukları projelerini ADÜ-TTO aracılığı ile ticarileştirip piyasaya sunuyor.

Bunlardan bazıları;

● Gurmey ve Gıda Tarım İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Çıkarmış olduğu Hİ! BİTES markası adı altında kuru incir, kayısı ve hurma ile ADÜ Teknokent aracılığı ile markalaştı. Çok kısa sürece başta Starbucks, Watsons, Rossmann olmak üzere birçok büyük markaların tezgâhlarında yerini aldı.

● Kutlay Turizm Gıda San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde üretmiş olduğu konserve gıdaları ADÜ Teknokent aracılığı ile geliştirip savunma sanayisine uygun bir stratejik ürün haline getirilmiştir. ADÜ-TTO işbirliği ile kullanıma hazır hale getirildi.

● Genartekno firmasının Teknokent içerisinde geliştirmiş olduğu hayvansal Fungi Kit'leri, ADÜ-TTO işbirliği ile ticarileştirip piyasaya sürüldü.





"ÜVERSİTENİN DIŞARIYA AÇILAN TEKNOLOJİ YÜZÜ"

ADÜ Teknokent'in ADÜ'nün dışarıya açılan yüzü haline geldiğini ifade eden Rektör Aldemir, "Patent ve markalaşma yolunda fark yaratan yenilikleri ile uluslararası standartlarda ticarileştirmiş olduğu ürünler ile uluslararası pazarlarda ADÜ'nün ismini duyurmaya devam etmektedir. Üniversitelerin toplumun ihtiyaçlarına cevap veren ürünler geliştirmeleri ve toplumsal refahı sağlamaları için Üniversitesanayi iş birliği sinerjisinde ekonomik açılımlar ile sektörel anlamda katkı sağlamaktadır.



KENTİN EN BÜYÜK GÜCÜ

Aydın bölgesinin topraklarının bereketliliği ile üretime çok elverişli. Bu üretimin güçlenmesi için üretici firmalara kurum olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yerel üretim Aydın'ın en büyük gücü. Doğal ve sağlıklı ürünlerin halka ulaşmasını destekliyoruz. ADÜ isminin Teknokent aracılığı ile markalaşarak daha çok kişiye ulaşması, bunun da Aydın bölgesinin ürünleri ile gerçeklemesi mutluluk verici" diye konuştu.



