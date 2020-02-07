Ekonomide reform zamanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Türkiye bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalı. Şimdi reform zamanı” dedi.

İzmir'de, iş insanları ve yatırımcılarla bir araya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. Şimdi reform zamanı. Biz TOBB olarak sizlerin emrinizdeyiz. Yapacağımız çok iş var. Ben Türk özel sektörüyle gurur duyuyorum" dedi. Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) düzenlediği 77. Ege Toplantısı'na İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı Salih Esen, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan ve çok sayıda davetli ve iş insanı katıldı.

"FARKLI OLANI ÜRETELİM"



ABD'de en az bin 200 düşünce kuruluşu olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, beğendikleri fikirleri satın aldıklarını ve bu yüzden dünya lideri olduklarını anlattı. Farklıyı üretebilmenin esas olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "İzmir'i dünyanın ilk 20 girişimci şehri arasına sokma hayaliniz var. Her şey hayalle başlar, hayal, hedef, çalışma şarttır. Bu kapsamda sizi kutluyorum. İzmir'in tüm kanaat önderlerini kutlarım. Girişimcilik ve inovasyon merkezi ile tüm sosyal taraflar birlikte çalışmaya başlamış" dedi.



"TALEP ÇİN'DEN BİZE KAYIYOR"

Konuşmasının sonunda soruları yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, "Tüm dünyayı olumsuz etkileyen korona virüsü sebebiyle özellikle hazır giyim sektörü yeni pazar arayışına gidiyor. Bu durum Çin ile iyi ticaret ilişkileri bulunan Türkiye ve İzmir'i nasıl etkiler?" sorusunu şu şekilde cevapladı: "Çin'deki taleplerini durduran firmalar, taleplerini Türkiye'ye doğru kaydırmaya başladılar. Çin'den ithalat yapan firmalarımız da sıkıntı yaşıyor. Fakat insan sağlığı her şeyden önemli. Umarım korona virüsü bize dokunmadan teğet geçer."