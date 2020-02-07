En çok yatırım tarıma yapıldı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 2019 yılında 113 milyon 199 bin lira ile en çok yatırım yapılan sektörün tarım olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da geçtiğimiz yıl 113 milyon 199 bin lira ile en çok yatırım yapılan sektörün tarım olduğunu söyledi. Tarımı 92 milyon 109 bin lira ile diğer kamu hizmetleri sektörü ve 83 milyon 336 bin lira ile eğitim sektörü takip etti.



PROJE BEDELİ 7 MİLYAR

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2020 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında yapılan toplantıda 2019 yılı içerisinde Aydın'da yapılan yatırımlar değerlendirildi. 2019 yılında Aydın'da uygulanan 275 projeden 90 adedinin tamamlandığını belirten Vali Köşger, "Geriye kalan 185 adet projenin 94 adedi devam etmekte, 26 adedi ihale aşamasında, 62 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamış ve 3 adedi de tasfiye edildi. Bu yatırımların proje bedeli 7 milyar 192 milyon 975 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 96 milyon 393 bin TL, 2019 yılı ödeneği 543 milyon 936 bin TL'dir. 2019 yılında toplam harcama ise 415 milyon 560 bin TL'dir" dedi.



■ MEHMET KAVAS