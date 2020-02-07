Enerjide yeni parola: "Biz, bize yeteriz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "enerjide tam bağımsızlık" hedefi kapsamında yeni bir çalışma başlatıyor. 4 sismik arama ve sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye, şimdi de petrolde arama ve üretim teknolojisinin yerlileştirilmesi için harekete geçti. Türkiye Petrol Endüstrileri'nde Milli Teknolojiler Çalıştayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ve Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) ev sahipliğinde "Biz, bize yeteriz" sloganıyla 10 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek.