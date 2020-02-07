  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Enerjide yeni parola: "Biz, bize yeteriz”

Enerjide yeni parola: "Biz, bize yeteriz”

Enerjide yeni parola: Biz, bize yeteriz”
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "enerjide tam bağımsızlık" hedefi kapsamında yeni bir çalışma başlatıyor. 4 sismik arama ve sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de hidrokarbon aramacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye, şimdi de petrolde arama ve üretim teknolojisinin yerlileştirilmesi için harekete geçti. Türkiye Petrol Endüstrileri'nde Milli Teknolojiler Çalıştayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımı ve Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) ev sahipliğinde "Biz, bize yeteriz" sloganıyla 10 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enerjide yeni parola: "Biz, bize yeteriz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN