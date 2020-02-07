Gayrimenkulde yeni hareket bekleniyor

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte pozitif eğilime geçmesinin ofisten perakende, sanayi ve lojistiğe kadar ticari gayrimenkulün farklı alanlarını hareketlendirmesi bekleniyor.

Ticari gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Cushman&Wakefield'in ofis, perakende, sanayi, lojistik, konut, otel sektörlerine yönelik hazırladığı Türkiye Pazar Analizleri 2019 Yıl Sonu raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye ekonomisinin IMF'nin 2019 yılında yüzde 2,5'lik daralma öngörüsüne rağmen yılın üçüncü çeyreğinde pozitif eğilime geçerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış kaydetmesinin ofisten perakende ve lojistiğe kadar ticari gayrimenkulün pek çok alanındaki yatırımlara hız vermesi bekleniyor.

Reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi endekslerinin uzun süredir gösterdiği düşüş eğiliminden sonra 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yükselişe geçmesi ile ekonomide gözlemlenen ılımlı toparlanma, kısa ve orta vadede ticari gayrimenkuldeki yeni yatırım beklentilerinin ise önünü açtı.



OFİSTE TALEP ARTACAK

2019 yılındaofis pazarındaki yatırım faaliyetlerinde yaşanan en önemli gelişme; Türkiye Varlık Fonu'nun İstanbul Finans Merkezi projesine yatırımcı olarak 1,67 milyar lira ile dahil olması olurken, yatırım faaliyetleri beklentiler doğrultusunda yılın son çeyreğinde hareket kazandı. Rapora göre, artan acil satılık gayrimenkuller ile ofis yatırımlarına olan talebin giderek artması ve fiyatların alıcı beklentilerine yaklaşarak kiracı lehine ortamın orta vadede sürmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, toplam kiralama işlemleri aynı seviyede kaydedilirken, işlemlerin önümüzdeki dönemde daha da artması öngörülüyor. Ofis arzının arttığı belirtilen raporda, yeni yapı ruhsatlarında da düşüş kaydedildiği belirtildi.