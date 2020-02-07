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Hazine parasal sınırları belirledi

Hazine parasal sınırları belirledi
Giriş Tarihi: 7.2.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl uygulanacak parasal sınırları belirledi. Buna göre, kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine verilecek avans sınırı 990 lira ile 729 bin 400 lira arasında değişecek. En yüksek avans sınırı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı'na yönelik olacak. Özel bütçeli idareler için avans sınırları 1900 lira ile 1 milyon 374 bin lira arasında değişecek. Kanuni ve temerrüt faizi oranları da belirlendi. Buna göre, kanuni faiz oranı yüzde 9, temerrüt faiz oranı yüzde 9, ticari işlerde ise yüzde 13.75 olacak.
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