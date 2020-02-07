Katmerciler’e Başarı Ödülü

Katmerciler, üretim ve yatırımdaki başarıları nedeniyle EBSO tarafından ödüllendirildi. Ödülü, Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den aldı. Katmerci, takdim edilen ödülün üretim, yatırım, teknoloji ve istihdam eksenli büyüme öngören kurumsal vizyonunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Savunma ve araç üst ekipman sektörlerinde, iki kulvarda birden faaliyet gösteren, 70'e yakın ülkeye ihracatı olan şirket, halka açıldığı 2010 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görüyor. EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen törene AK Parti İzmir illetvekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.