Misafirliğe geldi fabrikatör oldu

Şanlıurfalı Kemal Dağtekin, 2000 yılında misafirliğe geldiği İzmir’i öyle çok sevdi ki, bir daha kopamadı. Burada mobilya aksesuarları üreten bir fabrika kuran Dağtekin, iki şehre ve insanına olan sevgisi ile İzmir Suruçlular Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurdu.

İzmir'e diğer illerden en çok göç eden vatandaşlar arasında yer alan Şanlıurfalılar, kurdukları derneklerle hem kültürlerini yaşatıyor hem de iki il arasında ticari işbirliklerine imza atıyor. Şanlıurfalılar Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren 5 dernekten biri olan Suruçlular Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir'deki 5 bini aşan Suruçlu vatandaşla ilgili sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Aynı zamanda Şanlıurfalılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı yapan İzmir Suruçlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Dağtekin, Yeni Asır'a çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Şanlıurfa'dan İzmir'e 2000 yılında göç eden 3 çocuk babası Kemal Dağtekin, Bornova'da mobilya aksesuarları üreten bir fabrikanın sahibi. Hem kent ekonomisine katkı hem de istihdama katkıda bulunan Dağtekin, 5 Kasım 2018 tarihinde kurduğu Suruçlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Genel Başkanı oldu. İş ve aile yaşantısından kalan zamanının büyük çoğunluğunu dernek faaliyetlerine ayıran Dağtekin, aynı zamanda Şanlıurfalılar Federasyonu'nda da Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

"TURİZM GELİŞMELİ"

İzmir'e misafir olarak geldiğini ve daha sonra bu kentte yaşama kararı aldığını söyleyen Dağtekin, "İzmir'i çok seviyoruz. Biz kendimizi İzmirli olarak görüyoruz. Çünkü işimiz burada, çocuklarımız burada büyüyor. Urfa'da doğduk ama İzmir'de doyuyoruz. 2000 yılında İzmir'e misafirliğe gelmiştim. İzmir'i çok sevince burada yaşamaya karar verdim. Ama İzmir'in özellikle turizmde gelişmesini istiyoruz. Urfa'ya bile İzmir'den çok turist geliyor. Geçen yıl Göbeklitepe sayesinde Urfa'ya 4 milyon turist geldi. Çünkü tanıtımı çok iyi yapıldı. İzmir de çok eski tarihlere dayanan ve birçok kültür mirasının olduğu bir kent. Biz İzmir'in de gelişmesini istiyoruz" dedi. Dernek olarak birçok kültürel ve ticari işbirliğine imza attıklarını belirten Dağtekin, "İki il arasında gönül köprüsü kuruyoruz. Karşılıklı ticari ve kültürel bağlantılar ve işbirliği yapıyoruz. Bu konuda sayın Valimiz Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer bize destek veriyor. Ayrıca Urfalı olup da, memleketini hiç göremeyen gençlerimizi gezdirip kendi kültürlerini tanımalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki 11 Nisan'da Şanlıurfa'nın 100. Kurtuluş Yıldönümü etkinliklerini eşzamanlı olarak İzmir'de de yapacağız" diye konuştu.

"İŞ VERİYORUM"

Dernek kurarken amacının hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu söyledi. Dağtekin, "Sosyal projelerimizle gençlerimizin ve ailelerin yanında oluyoruz. İşsiz kalanlara iş buluyoruz. İstihdama katkıda bulunuyoruz. Ben de kendi yanımda çalıştırıyorum. Herkes kendi hemşehrisine sahip çıksa, bu işsizlik sorunu çözülür" dedi.

FUTBOLCULARI YEMEKTE AĞIRLADILAR

Şanlıurfalılar Federasyonu, Manisaspor maçı için gelen 2. lig takımlarından Şanlıurfaspor Kulübü oyuncularını İzmir'de ağırladı. Futbolcularla yemek yiyen İzmir'deki Şanlıurfalılar, takımlarına moral verdi. Şanlıurfa Spor Kulübü Başkanı Nevzat Palalı, İzmir'deki hemşehrilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.