Mistral İzmir’deki iş dünyasını buluşturdu

Sürekli olarak göç alan İzmir'de nitelikli yapı ihtiyacının devam ettiğini söyleyen Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Mistral Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haydar İnaç, bu konuda gerekli altyapı ve üstyapı projelerinin eş zamanlı olarak yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti. İzmir'de nitelikli konut ve yaşam alanı ihtiyacı bulunduğunu kaydeden İnaç, 2 yıl önce yaşama geçirdikleri Mistral ile bu konuda önemli bir talebe cevap verdiklerini dile getirdi.

İnaç, "Mistral, Türkiye'nin en büyük kompozit binası. İçinde 7 gün 24 saat boyunca tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir konsept geliştirdik" diye konuştu. Mistral Yapı'nın satış pazarlama çözüm ortağı ve Masse 360 Danışmanlık'ın Kurucusu Seyhun Acar da, Mistral'in İzmir için önemli bir çekim merkezi olduğunu söyledi. 2 yıldır Mistral'de çözüm ortağı olarak hizmet verdiklerini ifade eden Acar, Mistral'in hem kaliteli bir yaşam arayanlar, hem de iş dünyası tarafından tercih edildiğini hatırlattı.