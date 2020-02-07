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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan enflasyon ve faiz mesajı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı

07.02.2020, 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,12:47

Hazine ve Maliye Bakanı , " İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." dedi. Öte yandan Albayrak, "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde;

2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık.

Faizler düşüyor, daha da düşecek. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı


"ENFLASYONU TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARACAĞIZ"

Enflasyon raydan çıktı diyenlere söylüyorum. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.

Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor.

Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır.

İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir.

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