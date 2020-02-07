Tapu devrinde büyük kolaylık

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 2020'nin başından itibaren tarafların farklı tapu müdürlüklerinde bulunması halinde de satış, bağış ve mal değişim işlemleri yapabileceklerini söyledi.

Tapu Kanunu'nda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmelerin tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, bunun büyük kolaylık olduğunu ifade etti. Özelmacıklı, "Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları ile işlem yapılabilecek. Hatta satış-ipotek talebi bile gerçekleştirilebilecek" diye konuştu.

'HAZIR BULUNACAKLAR'

Bu tür işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten Özelmacıklı, "Taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki birimdeki görevli personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek. Tarafların aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek" dedi.