Tarım Fuarı, Aydın ekonomisini uçurdu

Bu yıl 8’inci kez gerçekleştirilen Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda 358 firma stant açarak tarım sektöründeki bilgi ve teknolojileri üreticilerle buluşturdu.

Aydın'da dört gün boyunca açık kalan fuarı ve 342 bin kişinin ziyaret ettiği Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda 180 milyon sıcak satış gerçekleşti. Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın 8'inci düzenlenen törenle açıldı. Geçen yıl 255 firmanın katıldığı fuarda bu yıl yurtiçi ve yurtdışından toplam 358 firma yer aldı.



YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Efeler ilçesindeki TARİŞ Pamuk Depoları'nda gerçekleştirilen fuarın açılışına Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fuarın ilk gününde firmaların stantlarını gezen binlerce vatandaş, tarım sektöründeki ürünler hakkında bilgi alarak çok sayıda ekipman satın aldı. Aydın'ın tarımda öncü illerden biri olduğunu belirten Vali Köşger, "Tarımsal mekanizasyonla üretim aritmetik olarak katlanarak artıyor ve her sene teknoloji değişiyor. Dünyada gelişmeler oluyor. Türk tarımının da bu gelişmeleri takip etmeleri lazım. Hem çiftçilerimizin hem de firmaların bu tür fuarlarda buluşması önemli. Bu anlamda fuara ilginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Türkiye'nin dört bir yanından fuara ziyaretçi geliyor. Aydın firmalarının fuara az katılmış olmasını belirteyim. Onların da bu fuara rağbet etmeleri gerektiğini değerlendiriyorum. Çünkü bu uluslararası fuarsa ve iddiamız oysa Aydın firmalarının kendilerini tanıtacak böyle bir mecrayı kaçırmamaları lazım" dedi.



Mehmet Kavas