“Türkiye’ye yapılan yatırım fazlasıyla karşılık bulur”

İzmir'deki Agroexpo 15'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere seslenerek, "Ülkemizde üretin ve hep birlikte kazanalım. Türkiye'ye yapılan her yatırım fazlasıyla karşılık bulacaktır" dedi. Fuarizmir'de 6-9 Şubat arasında düzenlenen 15'nci Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok sayıda sektör temsilcisi ile vatandaş katıldı.

4 SAATTE 50 ÜLKEDEYİZ



Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyanın tahıl ambarı, geleceğin ise mutfağı olduğunu anlatan Pakdemirli, teknolojik gelişme ve tüketim merakının hızını hiç kaybetmediğini hatırlattı. Türkiye'nin tarım, gıda ve hayvancılık üretimi için her türlü imkana sahip olduğu gibi Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Avrasya'nın arasında köprü vazifesi gören 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'den fazla ülkeye ulaşabilen tek ülke olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Türkiye, bu konumunu yabancı yatırımcıyla beraber fırsata çevirmelidir" dedi.