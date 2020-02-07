Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı Nazilli'de

Nazilli’de gerçekleştirilen çalışmalardan bahseden Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Konsey Üyesi Nuri Arslan, “İnciri, kestanesi, zeytin ve zeytinyağı, sebze ve meyvesi, şifalı otları ve jeotermal enerji potansiyeli ile Nazilli bölgesi her alanda Ege’nin stratejik bölgesi olacak” dedi

2011 yılında gazetede yayımlanan, Nazilli'de yaşayan yaşlı bir insanla ilgili haberin Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan'ın dikkatini çekmesi ile başlayan çalışmalar sonucunda Nazilli'de yaşayan yaklaşık 3000 yaşlı insan ayrıntılı olarak tetkik edilmiş ve sonuç itibariyle 65 yaş üstü insan sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu görüldü.



OBEZİTE ORANI ÇOK DÜŞÜK

"İşin sırrı sadece yaşlı nüfusun fazlalığı değil 100 ve üzeri yaşındaki erkek ve kadınların hala kendi kendilerine yeter durumda olabilmeleri" diyen Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Konsey Üyesi Nuri Arslan, "Yani Nazillide uzun bir ömür süren insanlar aynı zamanda sağlıklı kalmayı da başarmaktadırlar. Yapılan tespitler Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü ve sonradan kurulan Nazilli Uzun Yaşam Merkezi tarafından yapılan bilimsel ve kanıtlanmış çalışmalardır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırmada; çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olan obezitenin en düşük olduğu şehirlerden birisinin Aydın olduğu açıkça ifade edilmiştir. Akdeniz tipi sağlıklı beslenen nüfusun obezite oranının düşüklüğü uzun yaşamı destekleyen en önemli etkenlerden biridir" dedi.



ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR

Nazilli Ticaret Odası Yönetimi olarak 2013 yılından beri projeleri arasında olan "Nazilli Uzun Yaşam Köyü"nün bölgenin refahı, ekonomisi ve tanıtımı için amaçlanıp planlandığını da sözlerine ekleyen Arslan, "Bu proje içinde Sağlık ve Yaşlı Turizmi, Organik Pazar, Dinlenme ve Gezi alanları, çocuklar için tarım ve ziraat çalışmaları, Köy usulü yemek ve gıda imalatı ile satışı gibi bir çok faaliyet bulunmaktadır. Devam eden çalışmalarımız neticesinde; Nazilli Uzun Yaşam Köyü için uygun olabilecek bir araziyle ilgili yapılması gereken Fizibilite Raporu için Güney Ege Kalkınma Ajansından destek alınmış, fizibilite çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu projeyi mümkün olan en kısa sürede hayata geçirip bölgenin cazibe merkezi bir yer olması için gayret göstermekteyiz" dedi.