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ödeme süresi uzatıldı!

Vergi ödeme süresi uzatıldı!

07.02.2020, 16:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,16:43

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Değerli konut vergisi beyanname verilme süresi 20 Mart'a, verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi de 31 Mart'a kadar ertelendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, değerli konut vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2020 takvim yılına ait değerli konut vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart Cuma, söz konusu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1'inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. Daha önce beyanname verilme süresi 20 Şubat olarak belirlenmişti.

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