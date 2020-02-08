İş dünyasına faiz indirimi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımızla 9 ile 11 bandındaki faizleri yüzde 8 ve 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. Bu indirimler reel sektöre kazanç olarak yansıyacak.

"Türkiye İçin Değişim Başlıyor" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'u enflasyonda, kurda, faizlerde ve büyümede tüm olumsuz beklentilerin üzerinde bir performansla kapattıklarını söyledi. Bakan Albayrak, "Hamdolsun, 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. Şunu çok net söyleyebilirim ki enflasyonla mücadele, hedeflerimiz doğrultusunda devam etmektedir. Koyduğumuz yüzde 4,9'luk hedefimizi de yakalayacağız" dedi.

"KAZANÇ OLACAK"

"İş dünyasıyla hazır bir aradayken yeni müjdeler verelim" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son Kayseri'deyken indirim açıklamıştık. Buraya gelirken de kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldik. İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz derken sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirim görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. İndirimleri yansıtmaya devam ediyoruz. Bu bankalarımızın yöneticileri özelinde tüm kamu bankası yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu indirimler kayıp değil, reel sektöre kazanç olarak yansıyacak."





"RAKAMLAR BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE"

2020 yılında ekonomide büyüme trendinin de süreceğini belirten Berat Albayrak, "Daha yeni başladık. 2020 Ocak rakamlarına baktığımızda tüm rakamlar, beklentilerimizin üzerinde gelmeye başladı. Ocak böyle, şubat ve mart bunun takip eden nitelikte gelirse çok net söylüyorum; 2020'nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz" dedi.



SİGORTA SEKTÖRÜNÜN SİSTEMDEKİ PAYI ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün de Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. Sektör temsilcilerinin talep, öneri ve projelerini dinleyen Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.



HAZİNE'NİN NAKİT DENGESİ 22.775 MİLYAR FAZLA VERDİ

Hazine nakit dengesi, Ocak ayında 22 milyar 775 milyon lira fazla verdi. Buna göre, Ocak'ta Hazine'nin nakit gelirleri 119 milyar 946 milyon lira, nakit giderleri 97 milyar 161 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 89 milyar 598 milyon lira, faiz giderleri ise 7 milyar 563 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge 30 milyar 348 milyon lira fazla verdi.