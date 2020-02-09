Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden zarar gören esnafın kredi ve faizini 1 yıl boyunca Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ödeneceğini söyledi. Pekcan, "Malatya ve Elazığ'da depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötelemek değil, 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" dedi. İkinci bir çalışma daha yaptıklarını anımsatan Pekcan, "Burada da esnaflarımız talep ederlerse 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler" diye konuştu.
Depremden zarar gören esnafa müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.