Depremden zarar gören esnafa müjde

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden zarar gören esnafın kredi ve faizini 1 yıl boyunca Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ödeneceğini söyledi. Pekcan, "Malatya ve Elazığ'da depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötelemek değil, 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" dedi. İkinci bir çalışma daha yaptıklarını anımsatan Pekcan, "Burada da esnaflarımız talep ederlerse 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler" diye konuştu.