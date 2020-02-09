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Depremden zarar gören esnafa müjde

Depremden zarar gören esnafa müjde
Giriş Tarihi: 9.2.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, depremden zarar gören esnafın kredi ve faizini 1 yıl boyunca Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ödeneceğini söyledi. Pekcan, "Malatya ve Elazığ'da depremden zarar görmüş olan esnafımızın kredi borçlarını 1 yıl süreyle hem ana parasını hem faizini TESKOMB ödeyecek. Yani ötelemek değil, 1 yıllık kredi ana borcunu ve faizini üstleniyor" dedi. İkinci bir çalışma daha yaptıklarını anımsatan Pekcan, "Burada da esnaflarımız talep ederlerse 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler" diye konuştu.

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