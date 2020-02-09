Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk dört büyük tarım fuarından biri olan 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı İzmir'de devam ederken, yapılan görüşmelerde üç günde 680 milyon dolarlık iş hacmi gerçekleştiği, fuar sonunda ise iş hacminin 700 milyon doları aşacağı öğrenildi. Fuarı üç günde toplam 296 bin 511 kişi ziyaret ettiği de açıklandı. 6-9 Şubat tarihleri arasındaki Türk tarımını dünya tarımı ile Fuar İzmir'de buluşturan Agroexpo Fuarı, 70'i aşkın ülkeden gelen yabancı alım heyetleri tarafından büyük ilgi gördü.