Altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 10 Şubat Pazartesi altın fiyatları...