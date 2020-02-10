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Haberler > Ekonomi > Altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Pazartesi , , yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

10.02.2020, 09:44

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Güvenli liman olan altını yatırım aracı olarak görenler altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri merakla araştırıyor. Peki altın fiyatları bugün düştü mü? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Şubat Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 303,40 TL
SATIŞ: 303,68 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 485,02 TL
SATIŞ: 495,91 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 967,01 TL
SATIŞ: 991,82 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.940,08 TL
SATIŞ: 1.977,57 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.011,00 TL
SATIŞ: 2.041,00 TL

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Altın fiyatları ne kadar? 10 Şubat Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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