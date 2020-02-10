“Çin’in yarattığı açığı Türkiye kapatır”

Turizmde erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020’yi de rekorla kapatmayı hedefliyor. Türkiye’nin lokomotifi Antalya, 2020’nin ilk ayında 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı

Türkiye'de geçtiğimiz yılı 51,7 milyon ziyaretçi ile rekorla kapatan turizm sektöründe erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme öngörülüyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin geçen yıl 51,7 milyon ziyaretçi ve 34,5 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını söyledi.



REZERVASYONLAR İYİ

Ülkenin dünyada en iddialı olduğu alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu vurgulayan Çorabatır, Türkiye'nin dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını ifade etti. Erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl da turizmin ekonomiye önemli katkıda bulunacağını belirten Çorabatır, "Sezon sonunda çift haneli büyümeyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Antalya ve İstanbul artı rakamlarla yıla başladı. 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turist ağırlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. Çorabatır, Almanya pazarında ciddi artış beklediklerini, şu anda bölge bölge alınan erken rezervasyonların, geçen senenin aynı dönemine göre daha iyi durumda gözüktüğünü aktardı. Rusya pazarında da büyüme beklendiğini ifade eden Çorabatır, bu pazarda satışların nisandan sonra başladığını, net rakamların o dönemde açıklanacağını hatırlattı. Çorabatır, Antalya'nın yılın ilk ayında 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdığına işaret ederek, "Çin pazarındaki açığı alternatif pazarlarla kapatırız. Pamukkale, İstanbul, Kapadokya bölgesinde bir durağanlık yaşanacak ama bu uzun sürmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.



'KUŞADASI TURİSTLERİN GÖZDESİ OLACAK'

EGE'NİN gözde tatil merkezlerinden biri olan Kuşadası'ndaki otellerde yaz sezonu doluluk oranı yüzde 60'lara ulaştı. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden, "Ciddi talep var. Polonya, Slovakya, Slovenya gibi ülkelerden de gelmeye başladılar. Ek uçak seferleri konuyor" dedi.

İHSAN KARATAŞ