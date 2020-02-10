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Ege’nin mobilya ihracatçıları İtalyanları ağırladı

Ege’nin mobilya ihracatçıları İtalyanları ağırladı
Giriş Tarihi: 10.2.2020

EGELİ mobilya ihracatçıları, üretimini işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Çin, Polonya, Romanya, Slovenya gibi ülkelere kaydıran İtalyan mobilya ithalatçılarını ağırladı. İtalya'dan gelen mobilya alım heyeti ile Ege'de faaliyet gösteren 20 firma iş görüşmeleri yaparken, mobilya üretim tesisleri de ziyaret edildi. İtalyan mobilya devlerinin üretim partneri olmak istediklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İtalya mobilya alım heyetini İzmir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti. Uzun soluklu ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini anlatan Yağcı, "Tedarikçi olacak standartta üretim yapan çok üyemiz var. İkinci alım heyeti organizasyonu için çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

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