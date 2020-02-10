İğdeli Kooperatifi’nin karlılık oranı 20 yılda zirveye çıktı

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren ve sektörde güvenilir bir kimlik yaratarak bunu her yıl daha da sağlamlaştıran İğdeli Çevre ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl da 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılarak hem ürünlerini hem de kendilerini tanıtma imkanı buldu. 20 yıldır kooperatifin başkanlığını sürdüren ve ilk açıldığı tarihten bu yana fuara katıldıklarını söyleyen Süleyman Top, süt üretimi yapan küçük çiftçiler ve orman köylülerinin ürünlerini alıp peynir, tereyağı gibi lezzetlere dönüştürdüklerini ve İzmir'deki marketlerde satışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.



150 TON SÜT TOPLANIYOR

1987'de kurulan ve 1993'te inşaatını tamamlayıp üretime başlatan kooperatifin 27 yılda çok yol kat ettiğini vurgulayan Süleyman Top, "2000 senesinde 1 araçla 5 ton süt toplarken şu anda 40'ın üzerinde süt ambulansıyla 150 ton süt toplama kapasitesine ulaştık. O yıllarda 8-10 kişiyle çalışırken bugün 160 kişiyle yola devam ediyoruz. Orköy kredisiyle kurulan ve yaklaşık 300 bin TL borcu bulunan kooperatifi 2010 yılında borçlarından kurtarıp kazançlı hale getirdik. Kiraz'da 5 bine yakın üretici var ve bunların yarısı bizim kooperatifimize bağlı" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN