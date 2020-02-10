Maketten konut satışı dolandırıcılığına takip

Türkiye’de maketten konut satışı dolandırıcılığına geçit yok. Meclis mağduriyetleri mercek altına alırken, 4 yılda 38 firmaya 128 milyon TL ceza kesildi

Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan 'Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu', yaptığı ilk toplantıda Ticaret Bakanlığı yetkililerini dinledi. Yapılan sunumlarda ilgili kanunlarda yer alan düzenlemelerin tüketiciler tarafından bilinmesi, tüketicinin 'maketten satış' konusunda bilinçli olması ve gerektiğinde 14 gün olan cayma hakkını kullanması gerektiğine dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, maketten konut satışında yaşanan mağduriyetlerle ilgili 2015 yılından bu yana 38 firmaya yaklaşık 128 milyon lira ceza uygulandığını da bildirdi. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan komisyonda yaptığı sunumda önemli bilgiler verdi



'CAYMA HAKKINI KULLANIN'

Uzunoğlan, "Noterliklerde satış vaadi sözleşmesi şeklinde bu satışların yapılması zorunludur. Resmi şekil şartına tabi olması nedeniyle bunların yerine getirilmesi gerekir. Diğer taraftan, tüketicinin ön ödemeli konut satışında 14 günlük cayma hakkı söz konusu. Tüketici bunu noter vasıtasıyla bildirmekle yükümlü. Yani biz burada adi, bir iadeli taahhütlü olarak veya SMS'le ya da diğer bildirimlerle bunu yeterli görmüyoruz, mutlaka noterlikler vasıtasıyla bu cayma bildiriminin satıcı firmaya iletilmesi zorunluluğu söz konusu. Cayma hakkını kullanması durumunda da bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren satıcı firma, müteahhit elde etmiş olduğu bütün edinimleri de karşı tarafa, tüketiciye iade etmekle yükümlü" dedi.



TESLİM SÜRESİ 36 AYI GEÇEMEZ

ÖN ödemeli konut satışlarında, konutların devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği de belirtildi. Tüketicilerden gelen şikayetlere değinen Uzunoğlan, "Teslimin hiç veya gereği gibi yapılmaması, tapuların üzerinde haciz veya ipotek varken devredilmeye çalışılması, tüketici ödemelerinin teminat altına alınmaması, yapı ruhsatı alınmaksızın tüketicilere satış yapılması, reklam, ilan ve broşürde yer alan niteliklere aykırı üretim yapılması gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz" dedi.



TİCARET BAKANLIĞI AFFETMEDİ

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, herhangi bir olumsuzlukta vatandaşların cayma haklarını kullanmaları gerektiğini söyledi.